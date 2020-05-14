Алонсо и «Рено» ведут переговоры уже несколько недель
Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо уже несколько недель ведёт переговоры со своей бывшей командой «Рено», сообщил журналист итальянского издания Corriere della Sera Пьерджузеппе Донадони.
«Они ведут переговоры в течение нескольких недель. Алонсо нужны гарантии. Я не уверен, что «Рено» может дать их ему», — написал Донадони в «Твиттере».
Напомним, что у «Рено» есть действующий контракт с Эстебаном Оконом на сезон-2021. Место второго пилота, после того как в 2020 году заканчивается контракт у Даниэля Риккардо, пока вакантно. На него претендуют сразу несколько пилотов. Среди них Алонсо и Риккардо, а также четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель и пилот молодёжной программы «Рено» Кристиан Лундгор.
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