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Алонсо и «Рено» ведут переговоры уже несколько недель

Алонсо и «Рено» ведут переговоры уже несколько недель
Авто / Формула-1 0

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо уже несколько недель ведёт переговоры со своей бывшей командой «Рено», сообщил журналист итальянского издания Corriere della Sera Пьерджузеппе Донадони.

«Они ведут переговоры в течение нескольких недель. Алонсо нужны гарантии. Я не уверен, что «Рено» может дать их ему», — написал Донадони в «Твиттере».

Напомним, что у «Рено» есть действующий контракт с Эстебаном Оконом на сезон-2021. Место второго пилота, после того как в 2020 году заканчивается контракт у Даниэля Риккардо, пока вакантно. На него претендуют сразу несколько пилотов. Среди них Алонсо и Риккардо, а также четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель и пилот молодёжной программы «Рено» Кристиан Лундгор.

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