Хюлькенберг отреагировал на новость о контракте Сайнса с «Феррари»

Бывший партнёр Карлоса Сайнса по «Рено» Нико Хюлькенберг отреагировал на известия о том, что испанец с 2021 года будет выступать в составе «Феррари».
«Даваааай, каброн!» — написал Хюлькенберг на своей странице в «Твиттере».
Сайнс заменит в составе «Скудерии» Себастьяна Феттеля, а новым напарником Ландо Норриса в «Макларене» станет австралийский гонщик Даниэль Риккардо.
Карлос дебютировал в Формуле-1 в 2015 году в составе «Торо Россо» и набрал очки в своём первом же Гран-при. За команду из Фаэнцы он выступал два с половиной сезона. В 2017 году Сайнс прямо в ходе чемпионата сменил гоночный коллектив, перейдя в «Рено». Во французской команде он провёл два полных сезона, после которых подписал контракт с «Маклареном».
Всего за карьеру в Ф-1 Сайнс принял участие в 84 Гран-при, набрал 171 очко и один раз поднимался на подиум.
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