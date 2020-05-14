Опубликована неофициальная версия календаря Формулы-1 на 2020 год

Немецкий портал Motorsport-Total, основываясь на собственных источниках, представил неофициальную версию календаря Формулы-1 на 2020 год. Он состоит из 19 этапов. Авторы называют календарь «идеальным сценарием».



В этой версии календаря сезон Формулы-1, как и планировалось, начнётся 5 июля на «Ред Булл Ринге», а вот второй этап состоится или в Великобритании, или в Германии. Это будет зависеть от ситуации по коронавирусу и возможности для команд пересечь границы государств.



Неофициальная версия календаря Ф-1 на сезон-2020 от Motorsport-Total:



1. 5 июля. Гран-при Австрии 1

2. 12 июля. Гран-при Австрии 2

3. 26 июля. Гран-при Великобритании 1 (или гонка в Хоккенхайме)

4. 2 августа. Гран-при Великобритании 2 (или гонка в Хоккенхайме)

5. 9 августа. Гран-при Венгрии

6. 23 августа. Гран-при Испании

7. 30 августа. Гран-при Бельгии

8. 6 сентября. Гран-при Италии

9. 20 сентября. Гран-при Азербайджана

10. 27 сентября. Гран-при России

11. 4 октября. Гран-при Китая

12. 11 октября. Гран-при Японии

13. 25 октября. Гран-при США

14. 1 ноября. Гран-при Мексики

15. 8 ноября. Гран-при Бразилии

16. 22 ноября. Гран-при Вьетнама

17. 29 ноября. Гран-при Бахрейна 1

18. 6 декабря. Гран-при Бахрейна 2

19. 13 декабря. Гран-при Абу-Даби.