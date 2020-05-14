Опубликована неофициальная версия календаря Формулы-1 на 2020 год

Немецкий портал Motorsport-Total, основываясь на собственных источниках, представил неофициальную версию календаря Формулы-1 на 2020 год. Он состоит из 19 этапов. Авторы называют календарь «идеальным сценарием».
В этой версии календаря сезон Формулы-1, как и планировалось, начнётся 5 июля на «Ред Булл Ринге», а вот второй этап состоится или в Великобритании, или в Германии. Это будет зависеть от ситуации по коронавирусу и возможности для команд пересечь границы государств.
Неофициальная версия календаря Ф-1 на сезон-2020 от Motorsport-Total:
1. 5 июля. Гран-при Австрии 1
2. 12 июля. Гран-при Австрии 2
3. 26 июля. Гран-при Великобритании 1 (или гонка в Хоккенхайме)
4. 2 августа. Гран-при Великобритании 2 (или гонка в Хоккенхайме)
5. 9 августа. Гран-при Венгрии
6. 23 августа. Гран-при Испании
7. 30 августа. Гран-при Бельгии
8. 6 сентября. Гран-при Италии
9. 20 сентября. Гран-при Азербайджана
10. 27 сентября. Гран-при России
11. 4 октября. Гран-при Китая
12. 11 октября. Гран-при Японии
13. 25 октября. Гран-при США
14. 1 ноября. Гран-при Мексики
15. 8 ноября. Гран-при Бразилии
16. 22 ноября. Гран-при Вьетнама
17. 29 ноября. Гран-при Бахрейна 1
18. 6 декабря. Гран-при Бахрейна 2
19. 13 декабря. Гран-при Абу-Даби.
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