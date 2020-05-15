Жене: «Феррари» не подписала бы Сайнса без уверенности, что он может стать чемпионом

Бывший гонщик Формулы-1, амбассадор «Феррари» Марк Жене заявил, что итальянская команда верит в способность Карлоса Сайнса стать чемпионом мира, иначе не подписала бы с ним контракт.



«Карлос — трудяга и неконфликтный человек. Он отлично вписывается в нашу команду. Сайнс не станет вторым пилотом. «Феррари» предоставит ему те же возможности, что и у Леклера. Мы бы не подписали Карлоса, если бы не думали, что он может стать чемпионом мира.



Фернандо Алонсо? Да, я слышал, что он может вернуться. Это, безусловно, хорошо для Формулы-1», — приводит слова Жене Gpblog.



Напомним, 14 мая «Феррари» подтвердила подписание контракта с Сайнсом. Испанец заменит в итальянской команде четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля. Новым напарником самого Норриса по «Макларену» станет австралийский гонщик Даниэль Риккардо.

Марко отметил удачную сделку «Феррари» и похвалил Сайнса