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Жене: «Феррари» не подписала бы Сайнса без уверенности, что он может стать чемпионом

Жене: «Феррари» не подписала бы Сайнса без уверенности, что он может стать чемпионом
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1, амбассадор «Феррари» Марк Жене заявил, что итальянская команда верит в способность Карлоса Сайнса стать чемпионом мира, иначе не подписала бы с ним контракт.

«Карлос — трудяга и неконфликтный человек. Он отлично вписывается в нашу команду. Сайнс не станет вторым пилотом. «Феррари» предоставит ему те же возможности, что и у Леклера. Мы бы не подписали Карлоса, если бы не думали, что он может стать чемпионом мира.

Фернандо Алонсо? Да, я слышал, что он может вернуться. Это, безусловно, хорошо для Формулы-1», — приводит слова Жене Gpblog.

Напомним, 14 мая «Феррари» подтвердила подписание контракта с Сайнсом. Испанец заменит в итальянской команде четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля. Новым напарником самого Норриса по «Макларену» станет австралийский гонщик Даниэль Риккардо.

Марко отметил удачную сделку «Феррари» и похвалил Сайнса
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