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Проведение Гран-при Сингапура в сезоне-2020 остаётся под вопросом

Проведение Гран-при Сингапура в сезоне-2020 остаётся под вопросом
Авто / Формула-1 0

Проведение Гран-при Сингапура оказалось под угрозой, сообщает местное издание The Strait Time. Как сообщает источник, организаторы этапа считают нецелесообразным проводить гонку при пустых трибунах.

«Проведение гонки за закрытыми дверями нецелесообразно. В настоящее время календарь сезона формируется и организаторы этапа в Сингапуре продолжают разговор с Формулой-1. Правительство и акционеры рассматривают разные варианты, но приоритетом остаются здоровье и безопасность болельщиков, волонтёров и всех сингапурцев», — гласит заявление промоутеров этапа.

Кроме того, для проведения гонки необходимо подготовить временную инфраструктуру, а пока не известно, будут ли разрешены работы в ближайшее время, поскольку для полноценной подготовки трассы требуется около трёх месяцев. Подобная причина была одной из основных при отмене Гран-при Монако.

Кроме того, в условиях кризиса и нестабильной обстановки относительно присутствия болельщиков на трибунах руководство гонки хотело бы не платить промоутерский взнос.

Стоит отметить, что ранее британские СМИ опубликовали предварительный календарь сезона-2020, в котором не было Гран-при Сингапура.

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