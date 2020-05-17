Расселл: надеюсь, однажды Хэмилтон пожалеет, что давал мне советы

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл рассказал, как совет Льюиса Хэмилтона помог ему выиграть титул в Формуле-2.
«Два года назад, когда я выступал в Формуле-2, Льюис Хэмилтон дал мне парочку советов. Мы сидели на брифинге и общались с инженерами, я столкнулся с какими-то трудностями. Льюис поддержал беседу и рассказал мне тонкости о шинах и о том, как добиваться от них максимума. Я последовал его советам, и эта мелочь позволила мне серьёзно прибавить и выиграть титул в Формуле-2. Это было именно то, чего мне не хватало в начале сезона. В Формуле-1 совет Льюиса мне тоже пригодился, поскольку я действительно стал лучше понимать, как работать с резиной. Надеюсь, что в один момент Льюис пожалеет, что давал мне эти советы», — приводит слова Джорджа Расселла PlanetF1.
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