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Кевин Харвик выиграл первую гонку NACRAR Cup Series после возобновления сезона

Кевин Харвик выиграл первую гонку NACRAR Cup Series после возобновления сезона
Авто / Формула-Е/Америка/Прочее 0

Пилот команды Stewart-Haas Racing Кевин Харвик выиграл первую гонку NASCAR Cup Series после возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса. Заезд состоялся в штате Южной Каролины, в городе Дарлингтон.

Второе место занял представитель команды Hendrick Motorsports Алекс Боумен, третье — Курт Буш из Chip Ganassi Racing. Длительность гонки, состоящей из 293 кругов, составила 3 часа и 27 минут.

Для Харвика сегодняшняя победа стала 50-й в карьере.

Вторая гонка NASCAR Cup Series пройдёт уже 20 мая. В дальнейшем серия переедет в Шарлотт. Гонки состоятся 24 и 27 мая.

Таким образом, NASCAR стала первой крупной серией, которая запустила соревнования на фоне пандемии коронавируса. Отметим, что гонки будут проходить без зрителей.

Результат гонки NASCAR Cup Series в Дарлингтоне.

Результат гонки NASCAR Cup Series в Дарлингтоне.

Фото: nascar.com/results

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