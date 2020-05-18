Кевин Харвик выиграл первую гонку NACRAR Cup Series после возобновления сезона

Пилот команды Stewart-Haas Racing Кевин Харвик выиграл первую гонку NASCAR Cup Series после возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса. Заезд состоялся в штате Южной Каролины, в городе Дарлингтон.

Второе место занял представитель команды Hendrick Motorsports Алекс Боумен, третье — Курт Буш из Chip Ganassi Racing. Длительность гонки, состоящей из 293 кругов, составила 3 часа и 27 минут.



Для Харвика сегодняшняя победа стала 50-й в карьере.



Вторая гонка NASCAR Cup Series пройдёт уже 20 мая. В дальнейшем серия переедет в Шарлотт. Гонки состоятся 24 и 27 мая.



Таким образом, NASCAR стала первой крупной серией, которая запустила соревнования на фоне пандемии коронавируса. Отметим, что гонки будут проходить без зрителей.

Результат гонки NASCAR Cup Series в Дарлингтоне. Фото: nascar.com/results