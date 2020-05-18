Кевин Харвик выиграл первую гонку NACRAR Cup Series после возобновления сезона

Пилот команды Stewart-Haas Racing Кевин Харвик выиграл первую гонку NASCAR Cup Series после возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса. Заезд состоялся в штате Южной Каролины, в городе Дарлингтон.
Второе место занял представитель команды Hendrick Motorsports Алекс Боумен, третье — Курт Буш из Chip Ganassi Racing. Длительность гонки, состоящей из 293 кругов, составила 3 часа и 27 минут.
Для Харвика сегодняшняя победа стала 50-й в карьере.
Вторая гонка NASCAR Cup Series пройдёт уже 20 мая. В дальнейшем серия переедет в Шарлотт. Гонки состоятся 24 и 27 мая.
Таким образом, NASCAR стала первой крупной серией, которая запустила соревнования на фоне пандемии коронавируса. Отметим, что гонки будут проходить без зрителей.
Результат гонки NASCAR Cup Series в Дарлингтоне.
Фото: nascar.com/results
- 18 мая 2020
-
03:48
-
00:45
- 17 мая 2020
-
23:56
-
22:50
-
22:04
-
20:52
-
19:58
-
18:52
-
17:24
-
16:36
-
15:54
-
14:37
-
13:44
-
12:58
-
11:57
-
10:53
-
09:54
-
01:30
- 16 мая 2020
-
23:35
-
22:16
-
21:03
-
19:54
-
18:50
-
17:52
-
16:59
-
15:49
-
14:59
-
14:05
-
12:46
-
12:07
-
11:01
-
09:30
-
00:54
- 15 мая 2020
-
23:51
-
22:58