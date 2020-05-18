Алонсо: хочу выступать на самом высоком уровне
Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо рассказал о планах на ближайшие годы.
«Когда я искал себе новые приключения, я сначала остановился на “Дакаре”. Я будто подбросил монетку, этот опыт оказался весьма позитивным. Я обязательно вернусь туда в будущем, но в ближайшие пару лет я хочу всерьёз вернуться в гонки, в серию высочайшего уровня — в Формулу-1, IndyCar, гонки на выносливость. Я в прекрасной физической и психической форме. Хочу выступать на самом высоком уровне и уверен на сто процентов, что смогу добиться успеха», — приводит слова Фернандо Алонсо пресс-служба мадридского «Реала».
Напомним, в последнее время ходят слухи о возможном возвращении Фернандо Алонсо в состав «Рено» в 2021 году.
Зачем Алонсо «Рено» и «Рено» — Алонсо? Оцениваем шансы на возвращение испанца в Формулу-1
Двукратный чемпион мира хочет конкурентоспособную технику, но другого шанса может не быть.
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