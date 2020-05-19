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Жене: Сайнсу стоит остерегаться. Ряд заявлений могут трактовать как нападение на Италию

Жене: Сайнсу стоит остерегаться. Ряд заявлений могут трактовать как нападение на Италию
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1, амбассадор «Феррари» Марк Жене ответил на вопрос, какой совет он был дал новичку «Скудерии» Карлосу Сайнсу.

«Сначала он должен осознать важность «Феррари». Тут многое может восприниматься агрессивно. Любое неосторожное заявление, которое он сделает, будет иметь гораздо большие последствия, чем при разговоре о мадридском «Реале» или «Барселоне». Нужно остерегаться и быть очень сдержанным.

Лучше вообще не давать какие-либо поспешные комментарии, потому что в Италии это воспримут как нападение на саму страну. Нужно быть осторожным и вести тихую, если возможно, частную жизнь», — приводит слова Жене испанская Marca.

Напомним, 14 мая «Феррари» подтвердила подписание контракта с Сайнсом. Испанец заменит в итальянской команде четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля. Новым напарником Ландо Норриса по «Макларену» станет австралийский гонщик Даниэль Риккардо.

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