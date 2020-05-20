Туррини: Риккардо создал бы в «Феррари» ту же проблему, которая есть с Феттелем

Итальянский журналист Лео Туррини в своей колонке на QuotidianoNet поделился мнением, почему в «Феррари» после объявления о прекращении сотрудничества с Себастьяном Феттелем не стали делать ставку на Даниэля Риккардо.



«Почему не Риккардо? Хоть я и являюсь большим поклонником его таланта, но приход Даниэля создал бы ту же проблему, которая есть с Себастьяном. Риккардо сильная личность, и подобно Феттелю не смог бы работать по схеме «Леклер за всех, все за Леклера».



Способен ли на это Карлос? Послушайте, нет пилота, по крайней мере, на ранних этапах карьеры, готового признать превосходство коллеги. В конце восьмидесятых мой друг Пьерлуиджи Мартини часто повторял мне: «Если бы у меня была их машина, Сенна и Прост развлекались бы меньше». Андреа Монтермини говорил то же самое про Шуми. Это нормально. Так что Сайнс придёт в «Феррари» с верой в свои силы. Кто знает, может быть, он удивит нас. Но Леклер, по многим причинам, не только из-за огромного таланта, является самым неудобным из партнёров», — написал Туррини.