Хайдфельд сомневается, что Феттель получит место в «Мерседесе»

Бывший пилот Формулы-1 Ник Хайдфельд поделился своими мыслями о будущем четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля, который после сезона-2020 прекратит сотрудничество с «Феррари».

«В “Феррари” стали всё больше и больше фокусироваться на Шарле Леклере, и Феттель не мог этого не заметить. Это было очевидно и по контракту Леклера: даже Шумахер не получал в “Феррари” таких длительных контрактов. Кроме того, с таким менеджером, как Николя Тодт, политическое влияние Леклера росло.

Для Феттеля всё это было равносильно недостатку доверия со стороны команды. Для меня это очевидно. “Макларен”? Такая команда должна была быть рада подписать четырёхкратного чемпиона мира, но, видимо, что-то пошло не так.

Что касается шансов Себастьяна на подписание контракта с “Мерседесом”, то я не думаю, что наличие в команде двух альфа-самцов будет удачным сочетанием. И в “Мерседесе” не будут считать такой дуэт полезным. В пользу такого контракта может говорить лишь то, что заводская команда из Германии будет представлена немецким пилотом.

Но прежде всего Феттель должен сам понять, чего он хочет. Во время перерыва он мог осознать, что добился всего, чего мог. У него трое детей, и, возможно, теперь они должны играть главную роль в его жизни. С другой стороны, гонщикам для счастья нужны гонки», — приводит слова Хайдфельда F1-insider.