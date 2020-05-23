Окон вспомнил, как они с Леклером плакали после аварии на последнем круге

Пилот «Рено» Эстебан Окон рассказал историю о том, как он с Шарлем Леклером боролся за победу на Кубке Франции по картингу, однако они столкнулись в последнем повороте.



«Думаю, что я стал серьёзнее увлекаться картингом к 2004 году. В 2004 и 2005 годах стал чемпионом севера Франции, а на юге побеждал мальчишка по имени Шарль Леклер. Я мало что о нём знал тогда, но потом состоялись крупные соревнования в Маньи-Куре и мы с Шарлем боролись в отборочных соревнованиях.



Выигрывали то он, то я. У нас были интересные дуэли, но в последнем повороте последнего круга я был внутри в борьбе за лидерство, но мы столкнулись. Шарль оказался в барьере из отработанных покрышек и не смог добраться до финиша, а я финишировал пятым или шестым. В итоге гонку выиграл Антуан Юбер. Помню, как мы с Шарлем расплакались, а родители пытались нас утешить, однако это было невозможно — тогда мы ещё не умели проигрывать», — написал Эстебан Окон в своей колонке на официальном сайте Формулы-1.