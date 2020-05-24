Гонщика Ф-Е Абта поймали на жульничестве: вместо него в гонке выступил сим-рейсер

Пилот Формулы-E Александер Абт попал в неловкую ситуацию. Немец заявился в виртуальную гонку Формулы-E, но, как оказалось, пошёл на жульничество и отдал своё место профессиональному сим-рейсеру Лоренцу Хёрцингу.

Обман вскрыли, сравнив IP-адреса. После этого Абта дисквалифицировали и оштрафовали на € 10 тыс., которые пойдут на благотворительность.

«Не воспринимал эти гонки достаточно серьёзно. Очень жаль, потому что знаю, сколько работы делается ради этого проекта. Знаю, что моё поведение могло кого-то раздражать, но у меня не было никаких плохих намерений. Конечно, я принимаю решение о дисквалификации», — приводит слова немецкого гонщика GPblog.

Победу в виртуальной гонке одержал Оливер Роуленд.