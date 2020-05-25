Шварцман: шёл седьмым, но в один момент симулятор просто перестал работать

Гонщик «Премы» в Формуле-2, участник программы «СМП Рейсинг» и Академии «Феррари» Роберт Шварцман рассказал, что помешало ему успешно завершить виртуальный этап Ф-2 в Монако.



«Было здорово погоняться в Монте-Карло, ведь мне нравится эта трасса и я расстроен, что у нас не будет в этом году реальной гонки. Я беспокоился по поводу возможных проблем с рулевым управлением — и, к сожалению, в итоге они действительно произошли. Я не смог вовремя починить симулятор. Я поднялся на седьмое место, был шанс побороться, но по мере развития гонки число технических проблем нарастало. В один момент симулятор просто перестал работать. Расстроен случившимся, но я не могу дождаться возвращения на реальную трассу. Сейчас наконец-то настал момент вновь готовиться к гонкам!» — приводит слова Шварцмана пресс-служба «Премы».

Шварцман сошёл в виртуальной гонке Формулы-2. Он показал обмотанный скотчем симулятор