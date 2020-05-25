«Это моя вина». Леклер попросил болельщиков не нападать на Гутьерреса

Пилот «Феррари» Шарль Леклер после инцидента во время виртуального Гран-при Монако в прямом эфире попросил болельщиков не нападать на Эстебана Гутьерреса.



Леклер в борьбе за второе место долго сдерживал пилота «Мерседеса» на более свежих шинах, но после контакта в тоннеле Шарля развернуло, и он пропустил Гутьерреса вперёд.



«Я вижу в чате хейтерские комментарии в адрес Эстебана. Не надо. Не нападайте на него. Это моя вина. Полностью моя вина. Я рад, что он вместе со мной не улетел в стену», — сказал Леклер в прямом эфире на своём канале в Twitch.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.

Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Уильямса» Джордж Расселл. Вторым финишировал Эстебан Гутьеррес из «Мерседеса», третьим — Александер Албон на «Ред Булл».