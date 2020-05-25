Мика Сало: у судей есть доступ ко всему, и мы никогда не ошибаемся

Бывший гонщик Формулы-1 Мика Сало рассказал о работе судей ФИА во время гонки.



«Всё зависит от того, насколько очевидной является ситуация.Зачастую всё предельно понятно, и если инцидент оказал влияние на ход гонки, то мы должны незамедлительно принять решение. Но, например, иногда обе машины сходят после аварии. Такой момент можно разобрать и после финиша. Мы часто так делаем.



Гонка — это напряжённые два часа для стюардов. У нас много записей с различных ракурсов, мы расследуем множество инцидентов. Речь не только о пилотаже, но и о технических проблемах, действиях команд и прочем. В комнате судей более 300 трансляций с разных камер, данные в реальном времени и радиообмен всех команд. А нас только трое, так что мы напряжённо работаем. Есть ли от нас реакция на критику болельщиков по поводу неверных решений? У судей есть доступ ко всему, и мы никогда не ошибаемся», — приводит слова Мики Сало RaceFans.