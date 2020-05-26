Монако потеряет около 90 млн евро из-за отмены этапа Формулы-1
Монако потеряет около 90 миллионов евро из-за отмены этапа Формулы-1, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Экономика княжества зависима от туризма и банковской деятельности. Итальянское издание, ссылаясь на исследования Института статистики и экономических исследований Монако, посчитало размер потерянной прибыли.
Сообщается, что за четыре дня посетители этапа оставляют в стране более 68 миллионов евро. Ещё 22 миллиона Монако зарабатывает благодаря рекламе и организационным мероприятиям.
При этом в исследование не была включена стоимость бренда Гран-при Монако.
Напомним, этап в Монако оказался одним из первых, получивших статус «отменён». Большая часть этапов Формулы-1 была перенесена на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.
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