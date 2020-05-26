Пётр Алёшин: жду, когда Ф-1 кардинально изменит правила и там появятся мономашины

Директор молодёжной программы SMP Racing Пётр Алёшин признался, что ему не нравится современная Формула-1, так как в чемпионате мира слишком мала спортивная составляющая. По его мнению, «Королевским гонкам» нужна кардинальная смена регламента и мономашины.
«Если говорить обо мне, то я не очень большой поклонник Ф-1 в её современном виде. По моему мнению, это серия, имеющая наименьшую спортивную составляющую. Скорее это больше шоу. Да, большинство гонщиков там очень высокого уровня, но поскольку техника у команд сильно отличается, говорить о серьёзных соревнованиях здесь не приходится. Болиды лидеров едут на несколько секунд быстрее машин аутсайдеров. Это, можно сказать, разные гоночные серии внутри одной.
Всерьёз можно говорить только о соперничестве внутри команды. Например, замена Себастьяна Феттеля на Карлоса Сайнса в будущем году, мне кажется, обещает стать очень любопытной. Сможет ли Сайнс проявить себя в легендарной команде? Мне кажется, здесь очень интересная интрига. Что касается сезона вообще, то, моё мнение, по итогам чемпионата в турнирной таблице мы вряд ли увидим какие-то серьёзные изменения по сравнению с прошлым годом. Ну, если только не будет каких-то случайностей. Я жду, когда Ф-1 кардинально изменит свои правила и когда здесь появятся мономашины», — приводит слова Алёшина Sportbox.
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