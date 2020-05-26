«Мне нравится твоё дизайнерское дерьмо»! Тильке рассказал о знакомстве с Экклстоуном

Архитектор Герман Тильке, спроектировавший большинство современных трасс Формулы-1, поделился воспоминаниями о первой встрече с бывшим руководителем «Королевских гонок» Берни Экклстоуном.
«Я впервые встретился с Берни, когда работал над проектом трассы в Австрии, тогда она ещё называлась «А1 Рингом». После того как был закончен первый набросок, люди посоветовали мне показать его Экклстоуну. Так я получил пит-пасс на Гран-при Барселоны. Это был очень волнительный момент. Я даже не осмелился пойти куда-нибудь поесть и в итоге купил бутерброд возле паддока. Наконец собравшись, я отправился в знаменитый автобус Берни, где у него всегда был офис. Он посмотрел на мои рисунки и сказал знаменитые слова: «Если честно, мне нравится твоё дизайнерское дерьмо!»
В итоге после всех консультаций нам удалось построить отличную трассу. Забавно, но сначала мы получили много критики, хотя теперь «Ред Булл Ринг» нравится всем. Я помню, как один пилот однажды сказал: «Нам нужно больше таких старых трасс в календаре». На что мне пришлось ответить: «Но ведь это я разработал её!» — приводит слова Тильке Formule1.
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