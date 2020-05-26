В Италии предположили, что покупкой «Рено» может заинтересоваться Мазепин

Итальянское издание La Gazetta dello Sport выдвинуло предположение о том, что российский миллиардер Дмитрий Мазепин может заинтересоваться приобретением команды «Рено».

Такие слухи пошли на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса и карантином, который привёл к финансовым трудностям в компании «Рено». Не так давно глава министерства экономики Франции высказал опасения, что французский автогигант может исчезнуть, и отметил, что для спасения компании требуется кредит в $ 5 млрд.

С учётом этого появились слухи о скорой продаже заводской команды Формулы-1. Ранее СМИ уже не раз сообщали, что Мазепин пытается приобрести команду в Формуле-1. Российский бизнесмен предпринимал попытку купить «Форс Индия», но тогда в дело вмешался Лоуренс Стролл.

Напомним, что сын российского миллиардера, Никита Мазепин, выступает в Формуле-2 и не скрывает желания испытать себя в Ф-1.