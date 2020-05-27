ФИА одобрила новый лимит бюджетов в Ф-1 и меры по выравниванию силы команд

Международная автомобильная федерация утвердила снижение ограничения бюджетов с сезона 2021 года Формулы-1, сообщает официальный сайт серии. Кроме того, ФИА одобрила решение об ограничении возможного времени работы в аэродинамической трубе, которое будет зависеть от того, на какой позиции команда закончила предыдущий сезон в Кубке конструкторов.



Таким образом, с 2021 года ограничение бюджетов составит $ 145 млн вместо запланированных $ 175 млн. Новый, уменьшенный лимит бюджетов стал ответом на кризис, вызванный пандемией коронавируса.



Что касается ограничений на работу в аэродинамической трубе, то в 2021 году чем ниже команда закончит сезон в Кубке конструкторов, тем больше времени они смогут использовать в аэродинамической трубе для доработки болида.



Кроме того, ФИА утвердила меры по ограничению прижимной силы на болидах 2021 года. Таким образом, командам придётся уменьшить размеры днища болида, чтобы уменьшить прижимную силу болидов.