В «Альфа Таури» уверены, что им не запретят бороться с «Ред Булл»

Технический директор «Альфа Таури» Джоди Эггингтон считает, что новый финансовый регламент даст его команде шанс на равных бороться с «Ред Булл».
«Нам удалось подобраться к «Ред Булл». Они фантастическая команда и проделали потрясающую работу. Но в прошлом году мы стали намного ближе к ним. И если мы продолжим, это будет очень хорошо. Не думаю, что кто-то помешает этому. Никто не скажет нам, что это запрещено», — сказал Эггинтон в интервью командной пресс-службе в YouTube.
Специалист признаёт, что добиться такого роста в краткосрочной перспективе будет очень трудно, но утверждает, что это не та цель, от которой команда должна отказаться.
«При нынешнем положении вещей это было бы невероятно трудно сделать. Но с изменениями в финансовом регламенте и ограничениями бюджетов возникнет благоприятная для нас ситуация, и мы будем приближаться к «Ред Булл».
Так что это ни в коем случае не та тема, которую следует избегать. Это то, что мы хотим сделать. Но сейчас главное — быть максимально конкурентоспособными с теми ресурсами, которые у нас есть», — добавил Эггинтон.
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