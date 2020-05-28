В «Альфа Таури» уверены, что им не запретят бороться с «Ред Булл»

Технический директор «Альфа Таури» Джоди Эггингтон считает, что новый финансовый регламент даст его команде шанс на равных бороться с «Ред Булл».



«Нам удалось подобраться к «Ред Булл». Они фантастическая команда и проделали потрясающую работу. Но в прошлом году мы стали намного ближе к ним. И если мы продолжим, это будет очень хорошо. Не думаю, что кто-то помешает этому. Никто не скажет нам, что это запрещено», — сказал Эггинтон в интервью командной пресс-службе в YouTube.

Специалист признаёт, что добиться такого роста в краткосрочной перспективе будет очень трудно, но утверждает, что это не та цель, от которой команда должна отказаться.

«При нынешнем положении вещей это было бы невероятно трудно сделать. Но с изменениями в финансовом регламенте и ограничениями бюджетов возникнет благоприятная для нас ситуация, и мы будем приближаться к «Ред Булл».

Так что это ни в коем случае не та тема, которую следует избегать. Это то, что мы хотим сделать. Но сейчас главное — быть максимально конкурентоспособными с теми ресурсами, которые у нас есть», — добавил Эггинтон.