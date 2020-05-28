Баттон назвал вещь, которую хотел бы поменять в своей карьере

Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон ответил на вопрос, какую одну вещь он изменил бы в своей карьере пилота, будь у него такая возможность.
«Я не могу вернуться назад, но, оглядываясь в прошлое, вероятно, хотел бы участвовать в гонках Формулы-1 дольше. К счастью, все мои друзья отговорили меня уходить в 2014 году. Я уже тогда думал о завершении карьеры, но провёл в чемпионате мира ещё три сезона.
В 2016 году был самый подходящий момент, чтобы уйти, поэтому я не слишком много раздумывал над этим вопросом. Но теперь мне кажется, что стоило просто взять паузу на один сезон. А затем вернуться и посмотреть, на что я ещё способен. Наверное, мне следовало попробовать поступить именно таким образом, потому что у меня были возможности для этого, но я их не использовал», — приводит слова Баттона Square Mile.
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