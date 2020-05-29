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Эллиотт выиграл 8-й этап NASCAR в Шарлотт

Эллиотт выиграл 8-й этап NASCAR в Шарлотт
Авто / Формула-Е/Америка/Прочее 0

Пилот Hendrick Motorsports Чейз Эллиотт стал победителем гонки NASCAR Alsco Uniforms 500, проходившей в Шарлотт (штат Северная Каролина). Восьмой этап должен был состояться на день раньше, но был отложен из-за дождя.

Эллиот смог избежать проблем, которые испытывал на последних двух этапах, после возобновления сезона NASCAR. На 181-м круге он вышел в лидеры гонки, пройдя Кевина Харвика, и уверенно довёл гонку до победы. Преимущество Эллиота на финише составило солидные 2,208 секунды. Вторым финишировал Дэнни Хэмлин. На последнем круге он в борьбе за позицию сумел опередить Райана Блэйни. Брэд Кезеловски, одержавший победу на трассе в Шарлотт в минувшие выходные, на этот раз финишировал седьмым.

Наибольшее количество кругов в гонке лидировал Харвик – 63 из 208. Первый промежуточный финиш выиграл Джоуи Логано, второй — Алекс Боуман.

Личный зачёт после 8 гонок сезона возглавляет Харвик, набравший 331 очко. Второе место занимает Логано (317), третье — Эллиотт (290).

Кезеловски благодаря удачной тактике выиграл гонку NASCAR Coca-Cola 600 в Шарлотт
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