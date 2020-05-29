«Уильямс» после аудита может продать крупный пакет акций

Команда «Уильямс» в ближайшее время может продать значительный пакет своих акций, утверждает журналист Марк Клейнман. Решение будет принято после масштабного аудита.

«Как мне сказали, владельцы команды Формулы-1 «Уильямс» готовятся к проведению стратегического аудита, который может привести к продаже крупного пакета акций компании через 43 года после её основания. Подтверждение ожидается уже завтра», — написал Клейнман на своей странице в «Твиттере».



В апреле 2020 года команда «Уильямс» рефинансировала имевшиеся у неё долги при помощи новых кредитов. Для обеспечения ссуд коллективу из Гроува пришлось заложить базу со всем оборудованием, зданиями и земельными участками, а также коллекцию из более 100 исторических болидов. Одним из кредиторов стал отец пилота Николаса Латифи – Майкл. Заложенные активы «Уильямса» оценили в $ 62 млн.