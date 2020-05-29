«Уильямс» расторгла контракт с титульным спонсором ROKiT, владельцы готовы продать команду

Пресс-служба команды «Уильямс» сообщила, что коллектив из Гроува расторг контракт с титульным спонсором — компанией ROKiT.



«Команда „Уильямс“ подтверждает, что мы разорвали спонсорские соглашения с ROKiT. Решение вступает в силу незамедлительно», — говорится в сообщении пресс-службы в «Твиттере».

Ранее появилась информации, что команда после аудита готова продать значительную часть своих акций, но, по последним уточнениям, речь может идти даже о всей компании.



«Рассматриваемые варианты включают привлечение нового капитала для бизнеса, продажу миноритарного пакета акций Williams Grand Prix Holding или контрольного пакета акций WGPH, включая потенциальную продажу всей компании.



Несмотря на то что пока не принято никаких решений, компания объявляет о начале формального процесса продажи», — говорится в заявлении «Уильямса».