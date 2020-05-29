Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

«Уильямс» расторгла контракт с титульным спонсором ROKiT, владельцы готовы продать команду

«Уильямс» расторгла контракт с титульным спонсором ROKiT, владельцы готовы продать команду
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба команды «Уильямс» сообщила, что коллектив из Гроува расторг контракт с титульным спонсором — компанией ROKiT.

«Команда „Уильямс“ подтверждает, что мы разорвали спонсорские соглашения с ROKiT. Решение вступает в силу незамедлительно», — говорится в сообщении пресс-службы в «Твиттере».

Ранее появилась информации, что команда после аудита готова продать значительную часть своих акций, но, по последним уточнениям, речь может идти даже о всей компании.

«Рассматриваемые варианты включают привлечение нового капитала для бизнеса, продажу миноритарного пакета акций Williams Grand Prix Holding или контрольного пакета акций WGPH, включая потенциальную продажу всей компании.

Несмотря на то что пока не принято никаких решений, компания объявляет о начале формального процесса продажи», — говорится в заявлении «Уильямса».

«Уильямс» после аудита может продать крупный пакет акций
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020