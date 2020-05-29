Тост ожидает, что с новым регламентом Формула-1 превратится в прибыльный бизнес

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост поделился мыслями о новом техническом и финансовом регламенте, утверждённом на Всемирном совете ФИА 27 мая.
«Эти изменения — важный шаг с точки зрения будущего Формулы-1. ФИА, боссы Ф-1 и команды профессионально сотрудничали на протяжении последних нескольких месяцев, чтобы определить новые правила, цель которых — сократить бюджет и обеспечить шоу более высокого уровня.
Ожидаю, что скорость машин выравняется. Это гарантирует нам более интересные гонки. Что касается финансовой стороны вопроса, то теперь появился шанс, что в скором времени наш чемпионат станет прибыльным бизнесом», — приводит слова Тоста пресс-служба итальянской команды.
Напомним, что в течение следующих нескольких лет Формулу-1 ожидает поэтапное снижение бюджетов команд.
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