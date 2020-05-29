Алексей Попов предложил запретить в Формуле-1 телеметрию и радиосвязь

Комментатор Формулы-1 Алексей Попов прокомментировал решение Формулы-1 до 80 человек сократить количество персонала команд на этапах в условиях пандемии коронавируса, а также высказал несколько интересных идей по реформированию Ф-1.

«Говорят, команды очень ограничат, мол 80 человек и только 60 смогут работать с машинами. Почти столько же человек было в командах и раньше. Если NASCAR действительно сократил число людей на трассе, то Формула-1, судя по всему, формально подошла к этому вопросу. Рискну предположить, что они оставят все эти бесконечные свободные заезды. Хотя формат NASCAR здорово сейчас работает: вообще без тренировок и без квалификации сели и поехали. Есть аварии, но ненамного больше, чем было раньше. Кто-то ездит аккуратнее, кто-то — нет.



Опять же, чем менее идеальные условия ставят эти мультимиллиардные коллективы, тем интереснее смотреть гонки, потому что приходится импровизировать. C моей точки зрения, нужен полный запрет на телеметрию, полный запрет на радиосвязь. Ничего страшного не случится, если вдруг сгорит мотор. Всю жизнь в Формуле-1 горели моторы, и ничего не случалось. Пилот запаркуется на обочине, в следующий раз разберут мотор и сделают выводы на будущее», — сказал Попов в подкасте «Гаснут огни» на своём официальном канале в YouTube.