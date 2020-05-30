Глава Rich Energy: «Уильямсу» нужны новая бизнес-модель и новое руководство

Одиозный генеральный директор Rich Energy Уильям Стори прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг команды Формулы-1 «Уильямс», лишившейся главного спонсора и выставленной на продажу. Стори напомнил, что полтора года назад вёл переговоры с британской командой. При этом бизнесмен отметил, что коллективу нужна новая бизнес-модель и новый лидер.
«Это была ливрея, предложенная „Уильямсу“ 18 месяцев назад. Мне кажется, после девятизначных вложений им нужна новая бизнес-модель и новое руководство.Так они смогут опираться на своё наследие, первоклассно управлять командой и наслаждаться возрождением, которого заслуживают», — написал Уильямс Стори в «Твиттере», прикрепив фотографию болида «Уильямс» с логотипом Rich Enefgy. Коллаж появлялся в Интернете задолго до публикации Стори.
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