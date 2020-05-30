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Доменикали: возвращение Алонсо вывело бы Формулу-1 на другой уровень

Доменикали: возвращение Алонсо вывело бы Формулу-1 на другой уровень
Авто / Формула-1 0

Бывший босс «Феррари» Стефано Доменикали считает, что возвращение двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо вывело бы Формулу-1 на новый уровень.

«У нас уже есть фантастические молодые гонщики, но возвращение Алонсо вывело бы Формулу-1 на другой уровень. Он наверняка был бы очень силён. Фернандо мог бы быть ещё быстрее, если бы у него был быстрый болид, но он в любом случае стал бы ценным активом для Формулы-1», — приводит слова Стефано Доменикали Reuters.

Напомним, слухи связывают Алонсо с вакансией в «Рено» — команде, с которой он выиграл два чемпионских титула. Место в «Рено» освободится со следующего сезона, когда команду покинет Даниэль Риккардо, в свою очередь подписавший контракт с «Маклареном».

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