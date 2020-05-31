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Гонки Формулы-1 в Австрии и Великобритании могут пройти с реверсивным стартом

Гонки Формулы-1 в Австрии и Великобритании могут пройти с реверсивным стартом
Авто / Формула-1 0

Руководство Формулы-1 рассматривает возможность проведения гонок с реверсивным стартом на этапах в Австрии и Великобритании, сообщает The Race.

В пятницу, 29 мая, Liberty Media, ФИА и руководители команд провели совещание, на котором обсуждалась соответствующая идея. По плану, вместо привычной субботней квалификации пройдёт спринтерская гонка с реверсивным стартом, в таком случае с первой позиции будут стартовать пилоты «Уильямса», а с последнего — «Мерседеса».

Старт воскресной гонки будет проходить уже по результатам субботних заездов.

Окончательное решение по вопросу гонок с реверсивным стартом будет принято в ближайшем будущем, так как в случае одобрения ФИА нужно будет в кратчайшие сроки заняться подробным регламентом для такого формата. По сведениям источников, на данный момент лишь одна команда Ф-1 выступает против гонок с реверсивным стартом. Для принятия решение потребуется согласие всех участников чемпионата.

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