Представитель «Феррари» заявил, что Феттель не готов идти на жертвы в 2021 году

Один из представителей «Феррари» рассказал, почему Себастьян Феттель не стал подписывать новый контракт с итальянской командой. По его словам, четырёхкратный чемпион мира не готов идти на жертвы ради «Скудерии», когда той потребуется время на реконструкцию.
«Мы планировали попросить его в 2021 году пойти на жертвы, которые ему трудно принять», — приводит слова представителя «Феррари» Auto Motor und Sport.
Он также отметил, что Карлос Сайнс отлично впишется в долгосрочную программу и не развяжет маленькую войну против своего товарища по команде, пока «Феррари» находится в фазе становления. По его словам, у Феттеля на это времени не было. При этом сотрудник «Скудерии» отметил, что команда хочет сделать ставку на Шарля Леклера.
«Мы будем играть по схеме 4-4-1-1, а не 4-4-2. Если бы в 2017 году в «Мерседесе» остались Хэмилтон и Росберг, это бы им аукнулось. У нас была хорошая машина, и мы могли бы этим воспользоваться», — подчеркнул один из членов команды.
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