Квят впечатлил известного рок-музыканта навыками игры на гитаре. Видео
Российский гонщик команды Формулы-1 «Альфа Таури» Даниил Квят в прямом эфире BBC 5 Live Sport встретился с шотландским гитаристом Саймоном Нилом, взяв у него несколько уроков игры на гитаре.
Нил остался впечатлён навыками Квята при исполнении гитарного интро из композиции Оззи Осборна Crazy Train.
Посмотреть видеозапись можно в «твиттере» BBC 5 Live Sport.
Даниил Квят — российский гонщик Формулы-1, выступающий в команде «Альфа Таури». В прошлом сезоне Квят за рулём болида предшественницы «Альфа Таури» — «Торо Россо» смог завоевать подиум на Гран-при Германии. Всего на счету Квята три подиума за время выступлений в Формуле-1, что является лучшим показателем среди российских пилотов в «Королевских гонках».
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