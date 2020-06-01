Росси: после карантина мне будет проще принять решение об уходе из гонок

Гонщик «Ямахи» Валентино Росси признался, что за время самоизоляции смирился с мыслью о скором завершении карьеры.



«Я отлично провёл карантин. Я здорово провёл время, потому что спокойно отдыхал дома с мамой, девушкой и домашними животными. Мы здорово провели время. Это странно, потому что с 1995 года я постоянно путешествую по разным трассам. Сначала всё это было странно, но мне понравилось сидеть дома и не чувствовать постоянного давления из-за того, что мне нужно показывать результаты.



Я смог лучше узнать жизнь, которая ждёт меня после гонок. Думаю, я смогу наслаждаться жизнью после завершения карьеры. Теперь мне будет проще принять решение об уходе из гонок, и это здорово», — приводит слова Валентино Росси Motorsport.