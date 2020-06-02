В Формуле-1 по-прежнему нацелены провести 15-18 Гран-при в сезоне-2020

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала официальное заявление, сообщив, что руководство чемпионата мира будет стараться организовать не менее 15 гонок в сезоне 2020 года.
«Из-за продолжающейся неопределённости с ситуацией с COVID-19 на международном уровне Формула-1 будет дорабатывать детали более широкого календаря и надеется опубликовать его в ближайшие недели. Мы ожидаем, что нам удастся провести в общей сложности 15-18 гонок до конца сезона в декабре.
В настоящее время стартовые гонки запланированы без зрителей. Но надеемся, что болельщики смогут вернуться на трибуны, как только это вновь будет безопасно», — сказано в тексте заявления.
Напомним, ранее руководство Формулы-1 представило расписание первых восьми этапов сезона-2020. Все они пройдут в Европе.
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