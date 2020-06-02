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Источник: Алонсо подпишет контракт с «Рено», а через два года возглавит команду

Источник: Алонсо подпишет контракт с «Рено», а через два года возглавит команду
Авто / Формула-1 0

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо, вероятнее всего, вернется в Ф-1 и подпишет контракт с командой «Рено». По сведениям источников F1-insider, испанец будет выступать ещё два сезона, а после завершения карьеры останется в Энстоуне и возглавит коллектив.

Вместе с тем подчёркивается, что грандиозному проекту может помешать лишь Себастьян Феттель. Если немец решится на подписание контракта с «Рено», Алонсо упустит представившуюся возможность.

Напомним, Себастьян Феттель проводит последний сезон в составе «Феррари», в «Скудерии» его заменит Карлос Сайнс. В свою очередь испанского пилота в «Макларене» заменит Даниэль Риккардо, который как раз-таки и освободит место в «Рено».

Недавно руководитель «Рено» Сириль Абитебуль признал, что в «Рено» рассматривают вариант с подписанием контракта с Алонсо.

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