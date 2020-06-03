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DTM представила календарь на сезон-2020, гонки в Санкт-Петербурге не будет

DTM представила календарь на сезон-2020, гонки в Санкт-Петербурге не будет
Авто / DTM/WTCR/Туринг 0

Пресс-служба DTM опубликовала в «Твиттере» официальный календарь на сезон 2020 года. Чемпионат будет состоять из 10 этапов. Первый из них запланирован на 10-12 июля. Он состоится на трассе «Норисринг», если будет получено разрешение властей.

Российский этап чемпионата, проведение которого изначально планировалось на трассе «Игора-Драйв» в Санкт-Петербурге, в официальную версию календаря не включён.

Календарь DTM сезона -2020:

10-12 июля — «Норисринг», Германия
1-2 августа — «Спа-Франкоршам», Бельгия
14-16 августа — «Лаузитцринг», Германия
21-23 августа — «Лаузитцринг», Германия
4-6 сентября — «Ассен», Нидерланды
11-13 сентября — «Нюрбургринг» (Гран-при), Германия
18-20 сентября — «Нюрбургринг» (Спринт), Германия
9-11 октября — «Зольдер», Бельгия
16-18 октября — «Зольдер», Бельгия
6-8 ноября — «Хоккенхаймринг», Германия.

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