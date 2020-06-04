Отец Хэмилтона считает, что не стоит начинать сезон Формулы-1 до победы над коронавирусом

Энтони Хэмилтон, отец пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, считает, что Формуле-1 стоило отменить сезон-2020.
«Нужно проявить терпение и уважение, так что давайте подождём, пока число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией не сократится до нуля, чтобы работники ключевых сфер могли пойти домой, отдохнуть и тоже насладиться просмотром спортивных соревнований. Я понимаю, что мы должны вернуться к делу как можно скорее, но это должно быть максимально безопасно.
Автоспорт — глобальный спорт с огромной фан-базой. Не стоит отворачиваться от тех, кто сейчас не может посмотреть гонки. Сейчас нужно подождать, набраться терпения и поддержать. Без фанатов у нас нет и спорта. А сейчас многие наши фанаты стоят на передовой и спасают жизни других фанатов. Я буду неискренним, смотря за гонками Льюиса и празднуя его успехи. Я бы не хотел смотреть телевизор и поддерживать кого-то, пока тысячи людей умирают от вируса», — приводит слова Энтони Хэмилтона ITV.
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