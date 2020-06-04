Бергер: DTM может стать оптимальной историей для Феттеля

Бывший пилот Формулы-1 и босс DTM Герхард Бергер объяснил, почему после ухода из «Феррари» Себастьян Феттель может присоединиться к немецкой кузовной серии.



«Мои слова, что DTM единственный вариант для Феттеля, были сказаны в шутку. Мы не обсуждали никаких конкретных вещей с Себастьяном. Он находится в ситуации, когда должен решить, хочет ли продолжать гоняться в Формуле-1 или предпочитает выступать ещё несколько лет для своего удовольствия и с гораздо меньшим давлением. Вот тут DTM стал бы оптимальной историей для него.

Не могу себе представить, чтобы Феттель стремился остаться в команде Ф-1, где у него не будет хотя бы минимального шанса вновь стать чемпионом мира. Я не уверен, что в «Мерседесе» появится свободное место. А всё остальное может быть слишком утомительным для Себа. Мы должны сами посмотреть, можем ли вообще что-нибудь ему предложить. Тогда он сможет ответить, хочет ли присоединиться к чему-то подобному вроде DTM», — приводит слова Бергера Speedweek.