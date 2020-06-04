Эллисон: новые шины для Ф-1 понравятся 13-летним подросткам и фанатам фильма «Форсаж»

С 2022 года в Формуле-1 будут использоваться новые 18-дюймовые шины, однако в «Мерседесе» без особого воодушевления ждут этих изменений. Технический директор команды Джеймс Эллисон объяснил почему.



«Если вы 13-летний подросток или были фанатом фильма «Форсаж», вам, вероятно, понравится внешний вид новых шин. Но я не поклонник этого. Конечно, «Пирелли» много работает над тем, чтобы покрышки изнашивались меньше. Но это не обязательно означает, что мы получим хорошие гоночные шины.

Как команда, вы всегда ищете способ получить преимущество. Нам дают новые шины, и мы стараемся получить от этого максимум. Для нас это, безусловно, возможность. Но машины при этом станут намного медленнее, что не является положительным моментом», — приводит слова Эллисона GPblog.