Пилоты могут пропустить часть Гран-при, если у их механиков будет выявлен COVID-19

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун заявил, что, в случае положительного тестирования на коронавирус у кого-то из персонала команды, пилот, контактировавший с персоналом, будет отстранён от сессий Гран-при до результатов тестов на COVID-19.



«Если у кого-то появятся симптомы коронавируса, то придётся немедленно с этим разобраться. Придётся изолировать всю группу, пока все они не будут протестированы. Механики будут носить средства индивидуальной защиты, но соблюдать социальную дистанцию будет трудно.



Если кто-то сдаст положительный тест на коронавирус в одной из групп, мы должны будем изолировать эту группу, пока все не будут проверены, пока не убедимся, что вирус не распространится, однако другие группы механиков будут продолжать работать. Означает ли это, что пилот не сможет принимать участие в сессиях, пока не будут сданы тесты? Да, это так», — приводит слова Брауна BBC.



В таком случае пилот может пропустить часть или даже всю сессию. Тест на коронавирус занимает около двух часов.