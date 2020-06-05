Зафнауэр – о Феттеле: смена названия команды для нас важнее, чем имена пилотов

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр опроверг слухи, что его команда, которая со следующего сезона будет переименована в «Астон Мартин» и получит статус заводской, рассматривает кандидатуру Себастьяна Феттеля в качестве одного из пилотов.



«Это были несколько поистине интересных недель на рынке пилотов. С захватывающими заголовками в новостях. Я уверен, что это порядком развлекло фанатов, а средства массовой информации были крайне заняты. Но с нашей точки зрения, главная новость следующего сезона — это смена вывески над дверями нашей производственной фабрики, а не имена пилотов.

Мы всегда наслаждались репутацией тёмных лошадок, и у нас остались фантастические воспоминания об этом. Однако теперь наша команда смотрит в будущее. И мы хотим создать наследие, достойное имени «Астон Мартин».

Я считаю, что решения, которых мы достигли между командами, Формулой-1 и ФИА, запустили необходимые процессы, чтобы сделать наш спорт более финансово устойчивым и добиться этого в сроки, достижимые для всех. В конечном счёте в общих интересах сохранить все гоночные коллективы в бизнесе и продолжать обеспечивать отличные соревнования для болельщиков.

Будущее выглядит блестящим, и наша главная цель — быть в его зените», — приводит слова Зафнауэра пресс-служба команды.