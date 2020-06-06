В Китае хотят провести сдвоенный этап Формулы-1

В Китае рассматривают вариант проведения двух гонок Формулы-1, сообщает The Race. На данный этап, руководство Ф-1 представило лишь европейскую часть календаря чемпионата. Впрочем, не исключено, что к нынешним восьми этапам прибавятся ещё несколько Гран-при. В частности, не исключаются варианты с организацией гонок в Хоккенхайме, Муджелло и Имоле.

Что касается второй части сезона, то в Формуле-1 однозначно рассчитывают на проведение этапов в России, Бахрейне и Абу-Даби. Не исключено, что некоторые из них будут сдвоенные. В то же самое время на сдвоенный этап претендуют и в Китае. Такой сценарий будет возможен в том случае, если организовать гонку в Японии будет невозможно, хотя вариант с этим этапом прорабатывается.

Под сомнением проведение Гран-при во Вьетнаме, Сингапуре, Бразилии и Мексике. В США могут сами отказаться от мероприятия, так как организация без допуска зрителей будет нецелесообразной с финансовой точки зрения. Впрочем, не исключено, что в Libert Media посчитают необходимым поддержать этап в Остине.