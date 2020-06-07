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Вольф: двигатели «Хонды» и «Рено» на одном уровне с «Мерседесом»

Вольф: двигатели «Хонды» и «Рено» на одном уровне с «Мерседесом»
Авто / Формула-1 0

Глава «Мерседеса» Тото Вольф считает, что моторы «Хонды» и «Рено» не уступают двигателям немецкого производителя.

«В минувшем году двигатель „Феррари“ был сильнее, чем наш. Кто знает, может, в этот раз всё повторится. Но реальный расклад сил увидим только в квалификациях и гонках. Новый календарь и кризис, вызванный пандемией коронавируса, стали для нас вызовом. В первых гонках важнейшим фактором станет надёжность силовых установок.

Мы должны приехать на первый этап с сильным и надёжным двигателем и надеяться, что этого хватит. Не говорю только о «Феррари», не стал бы списывать со счетов и «Хонду» с «Рено». Сейчас все силовые установки примерно на одном уровне", — приводит слова Вольфа GPblog.

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