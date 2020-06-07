Вольф: двигатели «Хонды» и «Рено» на одном уровне с «Мерседесом»
Глава «Мерседеса» Тото Вольф считает, что моторы «Хонды» и «Рено» не уступают двигателям немецкого производителя.
«В минувшем году двигатель „Феррари“ был сильнее, чем наш. Кто знает, может, в этот раз всё повторится. Но реальный расклад сил увидим только в квалификациях и гонках. Новый календарь и кризис, вызванный пандемией коронавируса, стали для нас вызовом. В первых гонках важнейшим фактором станет надёжность силовых установок.
Мы должны приехать на первый этап с сильным и надёжным двигателем и надеяться, что этого хватит. Не говорю только о «Феррари», не стал бы списывать со счетов и «Хонду» с «Рено». Сейчас все силовые установки примерно на одном уровне", — приводит слова Вольфа GPblog.
- 7 июня 2020
-
11:58
-
10:52
-
09:51
-
00:22
- 6 июня 2020
-
23:44
-
22:15
-
20:59
-
19:43
-
18:31
-
17:46
-
16:58
-
15:44
-
14:02
-
12:57
-
11:50
-
10:53
-
10:25
-
01:05
- 5 июня 2020
-
23:49
-
22:54
-
21:59
-
20:57
-
19:58
-
19:02
-
18:07
-
17:28
-
16:48
-
16:17
-
13:30
-
12:46
-
12:23
-
11:49
-
11:25
-
09:31
-
09:11
Партнерский контент