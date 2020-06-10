Вольф: посмотрим, как себя проявит Расселл. Решение по составу пилотов примем летом
Глава «Мерседеса» Тото Вольф дал понять, что не намерен спешить с решением о составе пилотов на следующий сезон. Вместе с тем из слов австрийца можно сделать вывод, что в случае успешных выступлений на старте сезона, пилот «Уильямса» Джордж Расселл сможет надеяться на место в «Мерседесе».
«Я не хочу себя отягощать временными рамками. Мы хотим начать сезон и дать пилотам гоняться. Посмотрим, как себя проявит Джордж Расселл. Хотим принять решение летом.
Что касается нынешнего сезона, то на старте чемпионата наши гонщики будут в равных условиях. В минувшем сезоне Валттери долгое время имел равный статус с Хэмилтоном. Мы хотим, чтобы у обоих пилотов была возможность биться за титул", — приводит слова Вольфа Auto Motor und Sport.
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