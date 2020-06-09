Брандл: Хэмилтон заслужил право говорить о расизме теми словами, что он произнёс

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне комментатор Sky Sports Мартин Брандл поделился мнением о послании, которое Льюис Хэмилтон адресовал правительству Великобритании.

Хэмилтон раскритиковав власти за провал в борьбе с коронавирусом, а также ещё раз обратил внимание на эпизод с демонстрантами в Бристоле и выброшенной в реку статуей Эдварда Колстона.



«Льюис без всяких вопросов заслужил право говорить о расизме такими словами. Он прошёл через невзгоды, много работал, рисковал и в итоге одержал победу в шести чемпионатах мира Формулы-1. Хэмилтон заслужил право встать и сказать то, что он сказал.

Горжусь им и рад, что он это сделал. Я поддерживаю его во всём. Льюис определённо заставил меня остановиться и всё хорошенько обдумать. Я не заслужил права добавлять что-либо к его посланию. Ведь Мартин Брандл – это белый 60-летний англичанин из среднего класса, который никогда не был объектом расизма.

Я путешествую по миру уже 40 лет, и в целом у меня нет никаких расистских мыслей. Хотя сегодня утром мы вели увлекательную беседу с Каруном Чандхоком, обсуждая, что у людей иногда они могут возникать на подсознательном уровне. Опять же, это заставило меня задуматься



Хэмилтон — один из величайших гонщиков всех времён, и я никогда не думал о нём как о чернокожем пилоте. В нашем мире ему поклоняются как герою. Мы видим это в Сильверстоуне, когда его везут через толпу, или в моменты, когда фанаты выбегают на гоночную трассу», — приводит слова Брандла GPToday.