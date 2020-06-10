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Хакерская атака на серверы «Хонды» не повлияла на работу мотористов Ф-1

Хакерская атака на серверы «Хонды» не повлияла на работу мотористов Ф-1
Авто / Формула-1 0

Серверы компании Honda 8 июня подверглись хакерской атаке. Она привела к приостановке производства на некоторых заводах, занятых производством серийных машин и мотоциклов. Сотрудники не могли получить доступ к ряду внутренних систем. Как сообщили в компании, никаких последствий для программы в Формуле-1 это не повлекло.

«Мы работаем в штатном режиме и продолжаем подготовку к старту сезона», – приводит слова представителя Honda F1 RaceFans.

Силовые установки «Хонды» используют две команды Формулы-1 — «Ред Булл» и «Альфа Таури».

Чемпионат мира стартует в начале июля на «Ред Булл Ринге». На трассе в Шпильберге пройдут сразу два этапа — Гран-при Австрии и Гран-при Штирии. После этого в календаре запланирован Гран-при Венгрии. Затем – два этапа на «Сильверстоуне» (Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия — в честь юбилея с момента создания Формулы-1) и по одному в Испании, Бельгии и Италии.

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