Расселл: в Австрии у «Уильямса» будет лучшая возможность в сезоне

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл признался, что с нетерпением ждёт первые этапы сезона на «Ред Булл Ринге». По его словам, именно там у его команды будут лучшие шансы в этом году.



«В Австрии у «Уильямса» будет лучшая возможность в сезоне. После долгого перерыва многие будут допускать ошибки – гонщики, механики, инженеры. Мы должны использовать этот фактор. Нужно ошибаться меньше других», — приводит слова Расселла GrandPX.



Чемпионат мира стартует в начале июля на «Ред Булл Ринге». На трассе в Шпильберге пройдут сразу два этапа — Гран-при Австрии и Гран-при Штирии. После этого в календаре запланирован Гран-при Венгрии. Затем – два этапа на «Сильверстоуне» (Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия — в честь юбилея с момента создания Формулы-1) и по одному в Испании, Бельгии и Италии.

Расселл признался, что ждёт шанса в «Мерседесе»