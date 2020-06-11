NASCAR запретила использовать флаг Конфедерации на гонках

Организаторы серии NASCAR запретили использование флага Конфедерации на гонках, сообщает издание Racer. Ранее за этот запрет высказались сразу несколько гонщиков серии.
«Присутствие флага Конфедерации на гонках NASCAR противоречит нашей политике — обеспечить гостеприимную и инклюзивную среду для всех болельщиков, гонщиков и всей нашей отрасли. Объединение людей вокруг любви к гонкам и создаваемого им сообщества — вот что делает наших фанатов и спорт особенными. Использование флага Конфедерации будет запрещено для всех событий и свойств NASCAR», — гласит заявление NASCAR.
Конфедеративные штаты Америки исторически были связаны с рабовладением.
Напомним, 25 мая афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал коленом шею мужчины к асфальту и удерживал в таком положении около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не мог дышать. В результате Флойд потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли.
В ответ на это убийство США были охвачены волной беспорядков.
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