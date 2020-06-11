Джовинацци: этот сезон – не самое подходящее время для перехода в «Феррари»

Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци рассказал, что он был счастлив входить в шорт-лист кандидатов на место в «Феррари». Но, по его словам, этот сезон не был подходящим для такого перехода.



«Вы знаете, я всё ещё являюсь частью этой семьи и был действительно счастлив войти в число кандидатов на место в «Феррари» в 2021 году.

За мою карьеру мне ничего не давалось легко. Я всегда боролся, чем-то жертвовал. Но этот сезон — не самое подходящее время для перехода в «Феррари», ведь у меня за плечами лишь 23 Гран-при. Я сильно вырос за последний год и всё ещё молод. Уверен, что у меня может появиться такая возможность в будущем, если продолжать упорно трудиться.

Шарль также провёл один сезон в Формуле-1 перед переходом в «Феррари», но у нас были проблемы с машиной во второй половине прошлого сезона. Поэтому мне было трудно блеснуть результатами. Однако я всё ещё являюсь частью «Феррари». Маттиа Бинотто говорит, что они пристально следят за моей карьерой. Это радует», — приводит слова Джовинацци The Race.